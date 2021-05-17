В Италии с 21 июня отменят комендантский час

Комендантский час на территории Италии отменят 21 июня.

Комендантский час на территории Италии отменят 21 июня.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в понедельник представители правительства.

При этом, как анонсировалось заранее, отмена комендантского часа, сейчас действующего по всей стране с 22:00, будет постепенной. Так, принято решение перенести его наступление на один час - до 23:00 в областях с умеренными эпидемиологическими рисками ("желтые зоны"), к которым сейчас относятся почти все из 20 регионов. С 7 июня комендантский час сдвинется еще на час - до полуночи. При этом с 1 июня некоторые области - Фриули-Венеция Джулия, Молизе и остров Сардиния - станут "белыми зонами", где уровень заражений менее 50 человек на 100 тыс., что позволит досрочно отменить комендантский час. С 7 июня "белыми зонами" станут Абруццо, Лигурия и Венето.

Подобный график был принят по итогам заседания премьер-министра Италии Марио Драги с рядом министров и представителями научно-технического комитета, который вырабатывает рекомендации по борьбе с пандемией.