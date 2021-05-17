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В Италии с 21 июня отменят комендантский час

В Италии с 21 июня отменят комендантский час Комендантский час на территории Италии отменят 21 июня.
Другие страны
17 мая 2021 г. 20:38
В Италии с 21 июня отменят комендантский час

Комендантский час на территории Италии отменят 21 июня.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили в понедельник представители правительства.

При этом, как анонсировалось заранее, отмена комендантского часа, сейчас действующего по всей стране с 22:00, будет постепенной. Так, принято решение перенести его наступление на один час - до 23:00 в областях с умеренными эпидемиологическими рисками ("желтые зоны"), к которым сейчас относятся почти все из 20 регионов. С 7 июня комендантский час сдвинется еще на час - до полуночи. При этом с 1 июня некоторые области - Фриули-Венеция Джулия, Молизе и остров Сардиния - станут "белыми зонами", где уровень заражений менее 50 человек на 100 тыс., что позволит досрочно отменить комендантский час. С 7 июня "белыми зонами" станут Абруццо, Лигурия и Венето.

Подобный график был принят по итогам заседания премьер-министра Италии Марио Драги с рядом министров и представителями научно-технического комитета, который вырабатывает рекомендации по борьбе с пандемией.

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