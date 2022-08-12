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В Италии резко возросло число заразившихся вирусом лихорадки Западного Нила

В Италии резко возросло число заразившихся вирусом лихорадки Западного Нила Инфицирование вирусом Западного Нила в Италии за последнюю неделю увеличилось на 53 процента.
Другие страны
12 августа 2022 г. 06:37
В Италии резко возросло число заразившихся вирусом лихорадки Западного Нила

Инфицирование вирусом Западного Нила в Италии за последнюю неделю увеличилось на 53 процента.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, информацию об этом обнародовал Итальянский Высший институт здравоохранения (ISS).

Так, число носителей болезни увеличилось с 94 до 144 на прошлой неделе.

На сегодняшний день от этого вируса в стране умерло 10 человек.

Вирус Западного Нила чаще встречается в Африке, Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Западной Азии. Вирус передается человеку комарами.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada son bir həftədə Qərbi Nil virusuna yoluxma 53 faiz artıb

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