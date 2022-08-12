В Италии резко возросло число заразившихся вирусом лихорадки Западного Нила

Инфицирование вирусом Западного Нила в Италии за последнюю неделю увеличилось на 53 процента.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, информацию об этом обнародовал Итальянский Высший институт здравоохранения (ISS).
Так, число носителей болезни увеличилось с 94 до 144 на прошлой неделе.
На сегодняшний день от этого вируса в стране умерло 10 человек.
Вирус Западного Нила чаще встречается в Африке, Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Западной Азии. Вирус передается человеку комарами.