В Италии резко возросло число заразившихся вирусом лихорадки Западного Нила

Инфицирование вирусом Западного Нила в Италии за последнюю неделю увеличилось на 53 процента.

Инфицирование вирусом Западного Нила в Италии за последнюю неделю увеличилось на 53 процента.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, информацию об этом обнародовал Итальянский Высший институт здравоохранения (ISS).

Так, число носителей болезни увеличилось с 94 до 144 на прошлой неделе.

На сегодняшний день от этого вируса в стране умерло 10 человек.

Вирус Западного Нила чаще встречается в Африке, Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Америке и Западной Азии. Вирус передается человеку комарами.