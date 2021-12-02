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В Италии рекомендовали вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет

В Италии рекомендовали вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) на заседании в среду приняло решение разрешить вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.
Другие страны
2 декабря 2021 г. 08:33
В Италии рекомендовали вакцинировать от коронавируса детей 5-11 лет

Итальянское агентство по лекарствам (AIFA) на заседании в среду приняло решение разрешить вакцинацию от коронавируса детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

Как отмечает агентство, речь идет о двух дозах препарата американского концерна Pfizer, разработанного совместно с компанией BioNTech, которые будут вводиться с разницей в три недели. При этом доза будет содержать треть от нормальной взрослой дозы.

Ожидается, что вакцинация детей начнется в республике в 20-х числах декабря. За вакцинацию детей младше 12 лет высказывались многие итальянские специалисты, включая Итальянское общество педиатров.

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