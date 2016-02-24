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    В Италии разгорается скандал по делу о прослушках США

    Министерство иностранных дел Италии вызвало посла США

    Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Италии вызвало посла США в связи с утверждениями сайта WikiLeaks о прослушивании в 2011 году американскими спецслужбами телефонных разговоров бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

    Посол США в Италии Джон Филлипс был вызван в итальянский МИД для разъяснений относительно неофициальных сведений, появившихся в газете «Республика» и еженедельнике «Эспрессо», что вызвало негативную реакцию правительства и оппозиции.

    Генеральный Секретарь Министерства иностранных дел Италии Микеле Валенсизе передал послу Филлипсу требование итальянского правительства как можно скорее прояснить ситуацию. 

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