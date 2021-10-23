В Италии растет число случаев заражения коронавирусом среди медиков

Число случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников возросло за последнюю неделю с 306 до 371, за последние 30 дней заразились почти 1,5 тыс медиков.

Число случаев заражения коронавирусом среди медицинских работников возросло за последнюю неделю с 306 до 371, за последние 30 дней заразились почти 1,5 тыс медиков.

Такие данные содержатся в опубликованном в субботу статистическом докладе Высшего института здоровья при Минздраве Италии.

На медицинских работников распространяется обязательная вакцинация. Они были одними из первых, кого начали прививать в начале года, а теперь должны пройти ревакцинацию.

При этом указывается, что в целом число случаев заражения среди населения падает с августа. Институт также опубликовал данные, согласно которым вакцины сохраняют эффективность против вариантов коронавируса, защищая от тяжелого течения болезни, госпитализации и летального исхода более чем на 90%.