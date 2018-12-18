В Италии расшифровали тайное послание "Тайной вечери" Да Винчи

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Исследователь из Италии Сабрина Сфорца Галиция заявила о том, что ей удалось разгадать тайный смысл картины Да Винчи под названием "Тайная вечеря", передает Report со ссылкой на LentaUA.

Издание отмечает, что указанный "код да Винчи" никоим образом не связан со знаменитым романом Дэна Брауна.

По мнению специализирующейся на истории Ватикана Сабрины Сфорцы Галиции, великий Леонардо зашифровал в виде послания о конце света на своем полотне "Тайная вечеря".

К такому выводу Галиция пришла, когда обратила внимание на математико-астрологический шифр, символизм полотна — 24 буквы латинского алфавита, использованные для представления 24 часов дня, а также акцент автора на цифре 3 — три окна, три группы апостолов и так далее.

В результате своего исследования ученая определила дату конца света — 21 марта 4006 года. В этот день начнется Всемирный потоп, который продлится до 1 ноября того же года. Согласно предсказанию, человечество в этот период погибнет.

Ранее ученые узнали, что Леонардо да Винчи страдал от косоглазия.