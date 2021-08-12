В Италии пять человек погибли при лесных пожарах

Жертвами сильных лесных пожаров, охвативших в эти дни Южную Италию, стали уже пять человек.

Жертвами сильных лесных пожаров, охвативших в эти дни Южную Италию, стали уже пять человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в четверг местные СМИ.

Последним в списке погибших значится 77-летний пенсионер Марио Дзавальо, обугленное тело которого было обнаружено близ калабрийского городка Гроттерия. Судя по всему, мужчина безуспешно пытался остановить вплотную подошедший к его дому огонь, чтобы спасти скот.

Наиболее серьезное положение сложилось сейчас в южной области Калабрия, джунта (исполнительный орган власти) которой обратилась в Рим с запросом о введении там режима чрезвычайной ситуации. Особое беспокойство региональных властей вызывают пожары, бушующие уже несколько дней в районе горного массива Аспромонте, уничтожая тысячи гектаров лесов и пастбищ. Именно там были обнаружены две последние жертвы.

Пожары возникли на юге Италии в связи с аномальной жарой, установившейся с начала этой недели на Апеннинах. Раскаленные воздушные массы принесли сюда африканский антициклон, который метеорологи окрестили "Люцифер".