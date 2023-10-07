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В Италии провели совещание по ситуации в Израиле

В Италии провели совещание по ситуации в Израиле Совещание по ситуации в Израиле, состоялось в Риме под председательством премьер-министра Джорджи Мелони.
Другие страны
7 октября 2023 г. 19:13
В Италии провели совещание по ситуации в Израиле

Совещание по ситуации в Израиле, состоялось в Риме под председательством премьер-министра Джорджи Мелони.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба итальянского правительства, в нем приняли участие главы профильных ведомств: МИД, МВД, Минобороны и руководители спецслужб.

"В ходе встречи был проведен глубокий анализ того, что произошло за последние несколько часов, как на дипломатическом, так и на разведывательном уровне. Правительство находится в тесном контакте с европейскими институтами и союзниками, оно с тревогой следит за развитием ситуации. Особое внимание уделяется безопасности еврейской общины страны", - говорится в заявлении пресс-службы.

Ранее вице-премьер и министр иностранных дел республики Антонио Таяни заявил, что Рим решительно осуждает обстрел Израиля и призывает палестинских боевиков "прекратить насилие". Глава МИД также призвал соотечественников в Израиле проявлять осторожность.

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