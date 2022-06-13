В Италии провалился референдум по вопросам правосудия

Проведенный в воскресенье в Италии референдум, на который было вынесено сразу пять вопросов, касающихся отмены ряда положений в юридической системе страны, не набрал необходимого кворума - 50% голосов.

Проведенный в воскресенье в Италии референдум, на который было вынесено сразу пять вопросов, касающихся отмены ряда положений в юридической системе страны, не набрал необходимого кворума - 50% голосов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, согласно данным экзитполов, которые приводит телеканал Rai News 24, явка на момент закрытия избирательных участков составила от 19 до 23%.

Как отмечают в этой связи итальянские СМИ, прошедший в воскресенье референдум может стать одним из самых неудачных в итальянской истории, с точки зрения явки.

Вопросы, которые были вынесены на голосование, были во многом техническими и касались порядка назначения судей и юридических процедур, в том числе сокращения сроков предварительного задержания. Один из вопросов затрагивал отмену так называемого закона Северино, принятого парламентом в 2012 году. Названный по имени тогдашнего министра юстиции Паолы Северино закон предполагает невозможность участия в управленческих структурах и выдвижения на избираемые должности приговоренных к заключению за преступления. Так, в соответствии с ним должности сенатора лишился экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, который в 2012 году был признан судебными инстанциями виновным в финансовых махинациях в своей медиакомпании Mediaset и в коррупции.

В воскресенье также состоялось голосование на выборах глав городских администраций и членов советов почти 1 тыс. городов. В частности, мэры и члены городских советов избираются в четырех областных административных центрах - Аквиле (область Абруццо), Генуе (область Лигурия), Катандзаро (область Калабрия) и Палермо (остров Сицилия), а также в 26 центрах провинций, включая Верону, Горицию, Лукку, Парму и др. Согласно данным экзитполов, в Генуе и Палермо к победе в первом туре близки кандидаты от правоцентристов.

Как указывают СМИ, результаты этих выборов значительно не скажутся на нынешней внутриполитической ситуации, но будут важным показателем популярности партий в преддверии парламентских выборов, которые должны пройти менее чем через год, а также станут проверкой на крепость уже сформированных политических альянсов.

На сайте МВД Италии, выполняющем функции избиркома, сообщается, что явка на выборах в 818 городах по данным на 23:00 (01:00, бакинское время), составила 58,91%.