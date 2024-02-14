О нас

В Италии прошли обыски у участников ужина с восхвалением Гитлера

В Италии прошли обыски у участников ужина с восхвалением Гитлера Итальянская полиция в среду провела обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти в городе Феррара в центральной части страны.
Другие страны
14 февраля 2024 г. 13:26
В Италии прошли обыски у участников ужина с восхвалением Гитлера

Итальянская полиция в среду провела обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти в городе Феррара в центральной части страны.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Поводом к началу следствия стал ужин в ресторане за несколько дней до прошлого Рождества, где участники застолья выражали поддержку нацизму и Гитлеру. Также на мероприятии распространились листовки с угрозами в адреса органов правопорядка.

К операции под названием "Хорошие ребята" привлечены спецподразделения по борьбе с преступлениями в киберсфере, которым предстоит изучить изъятый в рамках обысков информационный материал. Следствие намерено установить, имел ли предрождественский эпизод одиночный характер или речь идет о деятельности разветвленной структуры.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
Арахамия: Мобилизация в Украине не состоится без демобилизации
10 февраля 2024 г. 13:32
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
Спикер парламента Турции: ПАСЕ должна быть объединяющей, а не сеющей раздор платформой
10 февраля 2024 г. 13:05
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
Глава Автономного территориального образования Гагаузия поздравила президента Ильхама Алиева
9 февраля 2024 г. 11:02
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
Студентам Карабахского университета будут предоставлены стипендии
8 февраля 2024 г. 16:41
В Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
ФотоВ Баку 25-летний парень подозревается в убийстве 5 членов своей семьи
13 февраля 2024 г. 19:44
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
В Азербайджане не признаны дипломы 95 человек, получивших образование за рубежом
8 февраля 2024 г. 13:17
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
Давид Арахамия: США продолжат поддерживать Украину, даже если президентом станет Трамп
10 февраля 2024 г. 12:42
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
Комиссар ЕС по политике добрососедства поздравил президента Ильхама Алиева с переизбранием
9 февраля 2024 г. 10:40
Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево
Пассажир рейса Баку-Москва скончался в аэропорту Шереметьево
10 февраля 2024 г. 15:21
Азербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
ФотоАзербайджан закупил у Турции новые ударные БПЛА Akıncı
9 февраля 2024 г. 12:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi