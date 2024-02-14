В Италии прошли обыски у участников ужина с восхвалением Гитлера

Итальянская полиция в среду провела обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти в городе Феррара в центральной части страны.

Итальянская полиция в среду провела обыски у 24 фигурантов расследования об оправдании фашизма и подстрекательстве к расовой ненависти в городе Феррара в центральной части страны.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Поводом к началу следствия стал ужин в ресторане за несколько дней до прошлого Рождества, где участники застолья выражали поддержку нацизму и Гитлеру. Также на мероприятии распространились листовки с угрозами в адреса органов правопорядка.

К операции под названием "Хорошие ребята" привлечены спецподразделения по борьбе с преступлениями в киберсфере, которым предстоит изучить изъятый в рамках обысков информационный материал. Следствие намерено установить, имел ли предрождественский эпизод одиночный характер или речь идет о деятельности разветвленной структуры.