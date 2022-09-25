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В Италии пройдут выборы в парламент

В Италии пройдут выборы в парламент В Италии сегодня пройдет голосование на выборах в национальный парламент. Избирательные участки, организованные на территории муниципальных школ, откроются в 07:00 (08:00 бакинское) и закроются в 23:00 (01:00 – бакинское, понедельник). После этого начнетс
Другие страны
25 сентября 2022 г. 02:21
В Италии пройдут выборы в парламент

В Италии сегодня пройдет голосование на выборах в национальный парламент. Избирательные участки, организованные на территории муниципальных школ, откроются в 07:00 (08:00 бакинское) и закроются в 23:00 (01:00 – бакинское, понедельник). После этого начнется подсчет голосов.

Как передает Report, на основе результатов голосования и распределения мест в парламенте президент республики передаст мандат на формирование правительства его победителям.

Согласно прогнозам, победу одержит правоцентристская коалиция, включающая три основных партии - "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия". Ей прочат вплоть до 50% голосов. Согласно внутрикоалиционному соглашению, партия, набравшая наибольшее число голосов, предлагает кандидатуру премьер-министра. Ожидается, что наибольшую поддержку - до 25% - получит партия "Братья Италии", а ее лидер Джорджа Мелони может стать первой женщиной во главе правительства Италии. У нее, считают местные эксперты, не должно возникнуть проблем с формированием кабинета вместе с союзниками из "Лиги" и "Вперед, Италия", хотя у партий есть объективные разногласия. В то же время их успех возможен только в связке - только так они могут обеспечить парламентское большинство.

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