В Италии пройдут выборы в парламент

В Италии сегодня пройдет голосование на выборах в национальный парламент. Избирательные участки, организованные на территории муниципальных школ, откроются в 07:00 (08:00 бакинское) и закроются в 23:00 (01:00 – бакинское, понедельник). После этого начнетс

В Италии сегодня пройдет голосование на выборах в национальный парламент. Избирательные участки, организованные на территории муниципальных школ, откроются в 07:00 (08:00 бакинское) и закроются в 23:00 (01:00 – бакинское, понедельник). После этого начнется подсчет голосов.

Как передает Report, на основе результатов голосования и распределения мест в парламенте президент республики передаст мандат на формирование правительства его победителям.

Согласно прогнозам, победу одержит правоцентристская коалиция, включающая три основных партии - "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия". Ей прочат вплоть до 50% голосов. Согласно внутрикоалиционному соглашению, партия, набравшая наибольшее число голосов, предлагает кандидатуру премьер-министра. Ожидается, что наибольшую поддержку - до 25% - получит партия "Братья Италии", а ее лидер Джорджа Мелони может стать первой женщиной во главе правительства Италии. У нее, считают местные эксперты, не должно возникнуть проблем с формированием кабинета вместе с союзниками из "Лиги" и "Вперед, Италия", хотя у партий есть объективные разногласия. В то же время их успех возможен только в связке - только так они могут обеспечить парламентское большинство.