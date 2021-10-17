В Италии пройдет второй тур муниципальных выборов

Второй тур голосования на выборах в муниципальные органы управления состоится в воскресенье в 65 городах Италии. По его итогам определятся мэры в крупных городах, включая Турин и Рим.

Второй тур голосования на выборах в муниципальные органы управления состоится в воскресенье в 65 городах Италии. По его итогам определятся мэры в крупных городах, включая Турин и Рим.

Как передает Report, в состоявшемся две недели назад первом туре, по итогам которого мэры и члены городских советов были выбраны в более чем тысяче городов, голосование пройдет в воскресенье с 07:00 (08:00 бакинское время) до 23:00 (00:00 бакинское время) и продолжится в понедельник с 07:00 (08:00 бакинское время) до 15:00 (16:00 бакинское время).

Борьба в Риме разворачивается между кандидатом от левоцентристов Роберто Гуалтьери, который занимал пост министра экономики и финансов во втором правительстве Джузеппе Конте (2019-2021), и Энрико Микетти, которого поддержала правоцентристская коалиция в составе партий "Лига", "Вперед, Италия" и "Братья Италии". Выбывший после первого тура бывший министр экономического развития, евродепутат и основатель движения "Действие" Карло Календа уже выразил поддержку Гуалтьери. В свою очередь нынешний мэр столицы Вирджиния Раджи из "Движения "5 звезд", также выбывшая из гонки, получив наименьшее число голосов, заявила, что будет находиться в оппозиции по отношению к любому победителю.

Преемник другого "пятизвездного" мэра - Кьяры Аппендино, не выдвигавшей своей кандидатуры, - определяется в Турине. Там, как и в Риме, кандидат от "Движения" выбыла из гонки, не пройдя во второй тур, в котором соперничество будет между представителем Демпартии Стефано Ло Руссо и кандидатом от правоцентристов Паоло Дамилано. Победа одного из них в Турине станет также показательной. Ло Руссо представляет левоцентристское крыло, многолетнее традиционное правление которого было прервано пять лет назад избранием "пятизвездного" мэра. И Рим, и Турин имеют историю правления левых. Победа в этих городах правоцентристов будет считаться достаточно значимым сигналом для политических партий.

Второй тур проходит в городах с населением более 15 тыс. человек, в которых в первом туре ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов.