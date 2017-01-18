В Италии произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 5,7 - ОБНОВЛЕНО

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Италии произошел второй сильный подземный толчок за сутки, его эпицентр располагался в 109 км на северо-востоке от Рима. Как сообщает Report, магнитуда повторного землетрясения составила 5,7.

Из метро Рима были эвакуированы все пассажиры.

***14:03

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сильный подземный толчок произошел cегодня утром в центральной части Италии, сообщает Report cо ссылкой на Habertürk.

Магнитуда землетрясения - 5,4. Эпицентр подземного толчка находился между центральными областями Марке и Абруццо.

Подземный толчок ощутили жители некоторых районов Рима. В частности, колебания почувствовали некоторые жители в центральной части итальянской столицы.