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    В Италии произошло второе за сутки землетрясение магнитудой 5,7 - ОБНОВЛЕНО

    Подземный толчок ощутили жители некоторых районов Рима

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В Италии произошел второй сильный подземный толчок за сутки, его эпицентр располагался в 109 км на северо-востоке от Рима. Как сообщает Report, магнитуда повторного землетрясения составила 5,7. 

    Из метро Рима были эвакуированы все пассажиры. 

    ***14:03

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сильный подземный толчок произошел cегодня утром в центральной части Италии, сообщает Report cо ссылкой на Habertürk. 

    Магнитуда землетрясения - 5,4. Эпицентр подземного толчка находился между центральными областями Марке и Абруццо.

    Подземный толчок ощутили жители некоторых районов Рима. В частности, колебания почувствовали некоторые жители в центральной части итальянской столицы.

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