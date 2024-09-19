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В Италии произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

В Италии произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате наезда автомобиля в прибрежном городе Лидо-ди-Камайоре (область Тоскана, Италия).
Другие страны
19 сентября 2024 г. 02:39
В Италии произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и пострадавшие

Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате наезда автомобиля в прибрежном городе Лидо-ди-Камайоре (область Тоскана, Италия).

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал RAI News 24, за рулем находилась женщина бразильского происхождения.

По предварительным данным, проехав на красный свет, она сбила двух женщин, предположительно, 20-летних немецких туристок. Затем, повторно не остановившись на светофоре, женщина сбила еще пятерых. Машина остановилась только после того, как врезалась в другие автомобили.

Пострадавшие госпитализированы. Водитель также была отправлена в больницу для проведения токсикологического анализа на алкоголь и наркотики.

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