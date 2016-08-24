В Италии произошло новое землетрясение магнитудой 4,9 баллов

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ Новое землетрясение магнитудой 4,9 баллов произошло в центре Италии.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, информацию распространила телекомпания RAI News.

По ее данным, повторные подземные толчки (афтершоки) ощущались на обширной территории, в том числе в Риме.

Напомним, что сегодня в Италии произошло землетрясение магнитудой 6,0 баллов, затем последовал второй толчок магнитудой 5,4 баллов. Землетрясение почувствовали также в городах Перудж, Риети, Норч. В затронутых стихией зонах продолжается разбор завалов и поиск пострадавших.