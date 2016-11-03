В Италии произошло новое сильное землетрясение

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Новый сильный подземный толчок произошел в центральной Италии в ночь на четверг в 01.35 (04.35 по Баку), колебания земной поверхности явственно ощущались в Риме.

Как передает Report, по данным Национального института геофизики и вулканологии Италии (Ingv), магнитуда этого землетрясения составила 4,8, его эпицентр находился в провинции Мачерата. Информации о жертвах и разрушениях пока не поступало.

При этом Геологическая служба США (USGS) сообщает о землетрясении магнитудой 5,0 с очагом в 4 километрах к юго-западу от коммуны Пьеве-Торина.