В Италии проходят манифестации и забастовки

Общенациональная забастовка проходит в пятницу в Италии по случаю Международного женского дня по призыву профсоюзной "Конфедерации базовых комитетов" (Cobas), Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) и ряда других местных профсоюзов.

Общенациональная забастовка проходит в пятницу в Италии по случаю Международного женского дня по призыву профсоюзной "Конфедерации базовых комитетов" (Cobas), Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) и ряда других местных профсоюзов.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Требования профсоюзов и общественных ассоциаций, примкнувших к забастовке, касаются гендерного равенства, борьбы с убийствами женщин из-за их пола, введения минимальной и равной с мужчинами заработной платы и прекращения продолжающихся конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

Наиболее активно принимают участие в стачке транспортники и некоторые категории госслужащих, в частности, медицинские, музейные и школьные работники. Одновременно во многих итальянских городах проводятся манифестации, участники которых выступают против насилия в отношении женщин и ущемления их социальных прав. Крупный митинг и шествие в Риме проходит на поле античного Большого цирка.