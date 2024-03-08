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В Италии проходят манифестации и забастовки

В Италии проходят манифестации и забастовки Общенациональная забастовка проходит в пятницу в Италии по случаю Международного женского дня по призыву профсоюзной "Конфедерации базовых комитетов" (Cobas), Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) и ряда других местных профсоюзов.
Другие страны
8 марта 2024 г. 16:12
В Италии проходят манифестации и забастовки

Общенациональная забастовка проходит в пятницу в Италии по случаю Международного женского дня по призыву профсоюзной "Конфедерации базовых комитетов" (Cobas), Всеобщей итальянской конфедерации труда (CGIL) и ряда других местных профсоюзов.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Требования профсоюзов и общественных ассоциаций, примкнувших к забастовке, касаются гендерного равенства, борьбы с убийствами женщин из-за их пола, введения минимальной и равной с мужчинами заработной платы и прекращения продолжающихся конфликтов в Украине и на Ближнем Востоке.

Наиболее активно принимают участие в стачке транспортники и некоторые категории госслужащих, в частности, медицинские, музейные и школьные работники. Одновременно во многих итальянских городах проводятся манифестации, участники которых выступают против насилия в отношении женщин и ущемления их социальных прав. Крупный митинг и шествие в Риме проходит на поле античного Большого цирка.

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