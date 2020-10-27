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В Италии проходят акции протеста против ограничений из-за пандемии

В Италии проходят акции протеста против ограничений из-за пандемии В акции приняли участие несколько сотен человек
Другие страны
27 октября 2020 г. 12:05
В Италии проходят акции протеста против ограничений из-за пандемии

Один полицейский пострадал в Милане в ходе произошедших в понедельник вечером столкновений между сотрудниками правоохранительных органов и участниками акции протеста против ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета Corriere della Sera, в акции приняли участие несколько сотен человек.

По данным издания, полицейским пришлось применить против протестующих слезоточивый газ. Два человека задержаны.

Беспорядки, акты вандализма и случаи разграбления магазинов также произошли в ходе аналогичной акции протеста в Турине. Там пострадали два полицейских, арестованы 10 человек. Схожие манифестации, отмеченные актами насилия, прошли и в других городах на севере и юге страны.

Поводом для протестов послужило решение правительства запретить работу всех ресторанов и баров с 18:00. Власти также не исключили введение дальнейших ограничений.

В последние недели в Италии в разы увеличилось число новых заражений коронавирусом, за сутки в среднем выявляют 20 тыс. новых случаев. Постепенно растет и число госпитализаций, в том числе в отделениях интенсивной терапии. Правительство подвергается критике за введение ограничительных мер, которые также коснулись театров, кинотеатров и других учреждений культуры.

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