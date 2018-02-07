В Италии прогремел взрыв на заводе по переработке химических отходов

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Взрыв и последовавший за ним пожар произошли в среду на предприятии по переработке промышленных отходов на севере Италии.
Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пожарной службе провинции Комо.
"Пострадали девять человек, их жизни вне опасности. Предприятие занимается переработкой органических растворителей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, с огнем сейчас борются экипажи порядка 15 пожарных машин.
Взрыв на химическом предприятии был слышен на большом расстоянии. По словам очевидцев, ударной волной повреждены несколько припаркованных поблизости автомобилей.
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