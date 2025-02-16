О нас

В Италии прогнозируют падение мирового ВВП из-за американских пошлин

В Италии прогнозируют падение мирового ВВП из-за американских пошлин Торговая война из-за введения американских торговых пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%.
Другие страны
16 февраля 2025 г. 18:10
В Италии прогнозируют падение мирового ВВП из-за американских пошлин

Торговая война из-за введения американских торговых пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил губернатор Банка Италии Фабио Панетта на мероприятии в Турине.

"Если бы тарифы, объявленные в предвыборной речи президента США, были реализованы и сопровождались бы ответными мерами, рост мирового ВВП сократился бы на 1,5 процентных пункта", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.

Глава итальянского Центробанка подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США, отметил Ф.Панетта.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Госсекретарь США: Трамп и Нетаньяху работают над освобождением заложников
Госсекретарь США: Трамп и Нетаньяху работают над освобождением заложников
16 февраля 2025 г. 19:13
Рубио: Мир в Газе невозможен, пока ХАМАС остается управляющей силой
Рубио: Мир в Газе невозможен, пока ХАМАС остается управляющей силой
16 февраля 2025 г. 17:53
Стубб заявил о необходимости переговоров для перевооружения Украины
Стубб заявил о необходимости переговоров для перевооружения Украины
16 февраля 2025 г. 17:37
Нетаньяху: Израиль и США солидарны в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия
Нетаньяху: Израиль и США солидарны в том, что у Ирана не должно быть ядерного оружия
16 февраля 2025 г. 17:12
В Болгарии при столкновении автобуса с фурой погибли четыре человека
В Болгарии при столкновении автобуса с фурой погибли четыре человека
16 февраля 2025 г. 16:57
Уралоглу: Турция восстанавливает Международный аэропорт Дамаска
ФотоУралоглу: Турция восстанавливает Международный аэропорт Дамаска
16 февраля 2025 г. 16:46
В Джорджии при крушении одномоторного самолета погибли два человека
В Джорджии при крушении одномоторного самолета погибли два человека
16 февраля 2025 г. 16:20
Министр обороны Швеции не исключил, что США выведут своих военных из Европы
Министр обороны Швеции не исключил, что США выведут своих военных из Европы
16 февраля 2025 г. 15:51
Начальник Генштаба Армии Израиля отправляется с визитом в США
Начальник Генштаба Армии Израиля отправляется с визитом в США
16 февраля 2025 г. 15:36
ВВС Израиля атаковали группу вооруженных людей на юге сектора Газа
ВВС Израиля атаковали группу вооруженных людей на юге сектора Газа
16 февраля 2025 г. 14:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi