В Италии прогнозируют падение мирового ВВП из-за американских пошлин

Торговая война из-за введения американских торговых пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%.

Торговая война из-за введения американских торговых пошлин грозит падением мирового ВВП на 1,5%.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил губернатор Банка Италии Фабио Панетта на мероприятии в Турине.

"Если бы тарифы, объявленные в предвыборной речи президента США, были реализованы и сопровождались бы ответными мерами, рост мирового ВВП сократился бы на 1,5 процентных пункта", - сказал он.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из ЕС, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.

Глава итальянского Центробанка подчеркнул, что для американской экономики падение может составить свыше 2%. Для еврозоны эффект от противостояния может оказаться более умеренным, в районе 0,5%, но его последствия сильнее ощутят Германия и Италия из-за их товарообмена с США, отметил Ф.Панетта.