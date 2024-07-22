В Италии признали стресс от COVID смягчающим обстоятельством при убийстве

Верховный кассационный суд Италии отменил приговор с пожизненным заключением медработнику из Сицилии, который задушил свою подругу в марте 2020 года в разгар эпидемии COVID-19.

Верховный кассационный суд Италии отменил приговор с пожизненным заключением медработнику из Сицилии, который задушил свою подругу в марте 2020 года в разгар эпидемии COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщила итальянская газета Messaggero.

Антонио Де Паче, медбрат из провинции Мессина, поссорился со своей девушкой Лореной Куаранта после того, как заподозрил, что она заразилась коронавирусной инфекцией. В течение нескольких недель 27-летняя девушка жаловалась на боль в горле, что привело молодого человека к решению уехать от нее к родителям в условиях общенационального карантина. Куаранта просила его остаться, но в завязавшейся ссоре Де Паче ее задушил. Предприняв две неудачные попытки самоубийства, преступник признался в содеянном карабинерам.

Пожизненный приговор дошел до верховной инстанции, который отправил его на пересмотр в Апелляционный суд. Судьи Кассационного суда постановили, что прежний вердикт "не учитывал причину, вызвавшую состояние возбуждения", которое привело к убийству и которое воспрепятствовало мерам психологического, эмоционального, медицинского и связанного с отношениями характера, направленных на смягчение последствий и предотвращение возрастания конфликта между партнерами.