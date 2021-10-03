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В Италии при авиакатастрофе погибли шесть человек

В Италии при авиакатастрофе погибли шесть человек Небольшой частный самолет упал на закрытое на ремонт здание парковки неподалеку от станции метро "Сан-Донато" на юго-востоке Милана.
Другие страны
3 октября 2021 г. 17:27
В Италии при авиакатастрофе погибли шесть человек

Небольшой частный самолет Piper упал на закрытое на ремонт здание парковки неподалеку от станции метро "Сан-Донато" на юго-востоке Милана (Италия).

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA.

На месте происшествия горит здание и несколько стоявших рядом с ним автомобилей. По уточненным данным, самолет с двумя пилотами и шестью пассажирами, среди которых был ребенок, вылетел из миланского аэропорта Линате и направлялся на Сардинию. Агентство со ссылкой на спасательные службы подчеркнуло, что выживших нет.

Отмечается, что среди погибших есть гражданка Франции.

Ранее сообщалось о шести погибших.

16:57

Небольшой частный самолет упал на закрытое на ремонт здание парковки неподалеку от станции метро "Сан-Донато" на юго-востоке Милана.

Как передает Report, об этом сообщила газета La Repubblica.

На месте происшествия горит здание и несколько стоявших рядом с ним автомобилей. По данным газеты, самолет с пилотом и пятью пассажирами вылетел из миланского аэропорта Линате и направлялся на Сардинию. Агентство ANSA со ссылкой на спасательные службы отметило, что выживших нет.

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