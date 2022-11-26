В Италии после оползня более 10 человек числятся пропавшими без вести

Как минимум 13 человек, включая новорожденного ребенка, числятся пропавшими без вести в результате оползня, спровоцированного наводнением на острове Искья.

Как минимум 13 человек, включая новорожденного ребенка, числятся пропавшими без вести в результате оползня, спровоцированного наводнением на острове Искья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило агентство ANSA со ссылкой на данные полиции.

Спасательные службы ведут поиски. В субботу итальянские власти объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за сильных дождей и гроз в четырех областях: Кампании, Молизе, Лацио и на Сицилии, еще в 11 регионах введен желтый уровень.