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    В Италии поймали скрывавшегося 23 года лидера мафии

    Джузеппе Джорджи скрывался от правоохранительных органов с 1994 года

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Италии задержали одного из лидеров мафии «Ндрангета» Джузеппе Джорджи.

    Как передает Report, об этом пишет La Stampa.

    Как сообщается, он скрывался от правоохранительных органов с 1994 года. Теперь ему грозит 28 лет и девять месяцев лишения свободы по обвинению в международной торговле наркотиками.

    Издание пишет, что преступник был задержан в собственном доме в коммуне Сан-Лука, где скрывался в специальном бункере.

    Преступник входил в число пяти самых опасных беглецов Италии.

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