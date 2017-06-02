В Италии поймали скрывавшегося 23 года лидера мафии

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В Италии задержали одного из лидеров мафии «Ндрангета» Джузеппе Джорджи.

Как передает Report, об этом пишет La Stampa.

Как сообщается, он скрывался от правоохранительных органов с 1994 года. Теперь ему грозит 28 лет и девять месяцев лишения свободы по обвинению в международной торговле наркотиками.

Издание пишет, что преступник был задержан в собственном доме в коммуне Сан-Лука, где скрывался в специальном бункере.

Преступник входил в число пяти самых опасных беглецов Италии.