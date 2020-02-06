В Италии поезд сошел с рельсов, есть погибший и раненые - ФОТО

Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Скоростной поезд "Красная стрела" (Frecciarossa), отбывший из Милана, сошел с рельсов этим утром в 5:35 близ Лоди. На этот момент спасатели говорят об одном погибшем – машинисте поезда – и одном пропавшем без вести. Гражданская оборона сообщает о 30 пострадавших", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших 28 получили легкие травмы, еще двое – средней степени тяжести. По предварительным данным, с рельсов сошли первые два вагона.

После аварии, причины которой пока устанавливаются, движение по скоростной ветке Милан – Болонья приостановлено.