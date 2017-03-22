В Италии поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие

Баку. 22 марта. REPORT.AZ/ По меньшей мере семь человек пострадали в результате схода с рельсов вагона поезда, следовавшего из Милана в Базель.

Как передает Report, об этом сообщает итальянский телеканал Rainews24 со ссылкой на швейцарские СМИ.

ЧП произошло на подъезде к станции в Люцерне около 17.00, один из вагонов поезда опрокинулся, повредив линии электропередачи и металлические конструкции станции.

Вокзал оцеплен, причины инцидента выясняются, на месте работают пожарные и спасатели.

По сообщению газеты la Repubblica, в поезде могло находиться до 160 человек.