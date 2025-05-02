В Италии подозревают президента Франции в попытке повлиять на выборы Папы Римского

В Италии подозревают президента Франции Эмманюэля Макрона в попытке повлиять на выборы нового Папы Римского и "продвинуть своего" кандидата на престол через связи с движением Sant’Egidio.
Как передает Report, об этом пишет издание Le Monde.
Отмечается, что поводом для подозрений стали встречи Макрона с французскими кардиналами и главой Sant’Egidio в Риме после смерти Папы Франциска.
Возможный кандидат от движения - кардинал Дзуппи.
В свою очередь в Sant’Egidio заявили, что Макрон просто интересуется процессом, но не вмешивается.
Отметим, что Папа Римский Франциск скончался 21 апреля.
Конклав в Ватикане для выборов нового пантифика соберется 7 мая.