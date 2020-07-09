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В Италии по делу коррупции в ВС проходят свыше 30 человек

В Италии по делу коррупции в ВС проходят свыше 30 человек Расследование позволило выявить аукционные нарушения и случаи мошенничества при контрактах в Вооруженных силах на сумму 18,5 миллионов евро
Другие страны
9 июля 2020 г. 13:22
В Италии по делу коррупции в ВС проходят свыше 30 человек

Римские полицейские сообщили о проведенной в отношении фигурантов расследования о коррупции и махинациях в Вооруженных силах Италии операции, различные меры пресечения определены для 31 человека.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Среди фигурантов - как чиновники и представители Минобороны различных званий, так и предприниматели, которые обвиняются в аферах с поставками и в участии в преступных схемах при проведении тендеров на материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.

В частности, в ходе расследования всплыла мошенническая схема с поставками палаток для сухопутных войск и, в частности, участников миссий за рубежом. Стоимость открытого тендера составила 9 миллионов евро, говорится в сообщении римской полиции.

"Расследование позволило выявить аукционные нарушения и случаи мошенничества при контрактах в Вооруженных силах на сумму 18,5 миллионов евро", - отмечается в коммюнике.

Указывается, что семь подозреваемых отправлены под домашний арест, пятеро получили временный запрет на работу в государственных службах, остальным пока запрещено вести предпринимательскую деятельность на контрактной основе с госструктурами.

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