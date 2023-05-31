О нас

В Италии перевернулась туристическая лодка, среди жертв оказались разведчики

В Италии перевернулась туристическая лодка, среди жертв оказались разведчики Туристическая лодка, которая перевозила более 20 человек, перевернулась на озере Маджоре в Италии. Среди жертв есть итальянские и израильские разведчики.
Другие страны
31 мая 2023 г. 20:13
В Италии перевернулась туристическая лодка, среди жертв оказались разведчики

Туристическая лодка, которая перевозила более 20 человек, перевернулась на озере Маджоре в Италии. Среди жертв есть израильские разведчики.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что в воскресенье, 28 мая, во время движения в лодку ударил вихрь. В результате лодка перевернулась и затонула.

По данным издания, среди жертв были двое агентов итальянской разведки 62-летний Клаудио Алонзи и 53-летняя Тициана Барноб, а также отставной сотрудник израильских сил безопасности.

Тело бывшего сотрудника израильских сил безопасности позже было найдено итальянскими спасателями, а его личность подтвердило министерство иностранных дел Израиля. Четвертой жертвой назвали россиянку Аню Божкову, жену владельца лодки.

По словам спасателей, 19 пассажиров выжили. Многим удалось самостоятельно доплыть до берега или же их подобрали другие лодки.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
Салтук Дюзйол: По TANAP в Европу поставлено 2,42 млрд кубометров дополнительных объемов газа
31 мая 2023 г. 13:56
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
Умайра Тагиева: В первых числах июня в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия
27 мая 2023 г. 12:24
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
Названо число граждан Азербайджана, посетивших Анталью в прошлом и текущем годах
25 мая 2023 г. 15:44
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
Исполнительный директор TƏBİB прокомментировал массовые отравления в школах
24 мая 2023 г. 14:06
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
IFC: Наши приоритеты в Азербайджане соответствуют приоритетам правительства
24 мая 2023 г. 12:11
На территории Имарет обнаружено более 30 могил членов ханской династии
На территории "Имарет" обнаружено более 30 могил членов ханской династии
23 мая 2023 г. 15:34
В Шуше обнаружены тоннели
В Шуше обнаружены тоннели
23 мая 2023 г. 15:04
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
Посол: В Азербайджане пройдут Дни Доминиканы
20 мая 2023 г. 16:46
Историческое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
ФотоИсторическое достижение пятилетней давности: Как спецназ освободил высоту Гюннют?
20 мая 2023 г. 11:59
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
Посол Монголии: Очень рад быть послом в такой близкой сердцу стране, как Азербайджан
19 мая 2023 г. 14:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi