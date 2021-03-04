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В Италии переболевших COVID-19 решили прививать одной дозой вакцины

В Италии переболевших COVID-19 решили прививать одной дозой вакцины Вакцинировать таких пациентов рекомендуется не ранее чем через три месяца после заболевания и не позднее чем через полгода
Другие страны
4 марта 2021 г. 11:27
В Италии переболевших COVID-19 решили прививать одной дозой вакцины

Министерство здравоохранения Италии приняло решение прививать переболевших вызываемым коронавирусом заболеванием одной дозой вакцин, рассчитанных на две инъекции. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на новый документ ведомства.

Вакцинировать перенесших коронавирусную инфекцию рекомендуется не ранее чем через три месяца после заболевания и не позднее чем через полгода. Причем получить вакцину должны как тяжело перенесшие инфекцию, так и те, у кого не было симптомов заболевания.

Как поясняется, данное решение принято из-за опасности повторного заражения новыми штаммами коронавируса, которые все активнее распространяются в стране. При этом не указывается, как заразившиеся, число которых с начала пандемии в Италии достигло почти 3 млн, будут внесены в календарь вакцинации, отстающий от намеченных сроков из-за нехватки доз и отсрочек в поставках. По данным, указанным на сайте Минздрава, к настоящему времени первую дозу получили 4 757 890 человек, полностью иммунизированы почти 1,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что компании-разработчики и производители вакцин тестируют их на эффективность против новых мутаций вируса и не исключают введения третьей дозы для укрепления иммунитета.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada COVID-19 xəstələrinə bir doza peyvənd vurulacaq
Версия на английском языке Italy to vaccinate COVID survivors with one dose of jab

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