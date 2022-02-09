В Италии отменяют ношение масок на улице

Обязательное ношение масок на открытом воздухе отменяется на всей территории Италии за исключением ситуаций, когда есть скопление людей.

Обязательное ношение масок на открытом воздухе отменяется на всей территории Италии за исключением ситуаций, когда есть скопление людей.

Как передает Report со ссылкой на Corriere della Sera , соответствующее распоряжение министра здравоохранения республики Роберто Сперанцы вступит в силу 11 февраля.

"Маски на открытом воздухе больше не являются обязательными, в то же время до 31 марта средства индивидуальной защиты маски необходимо носить в закрытых помещениях", - говорится в распоряжении. Ношение масок в помещениях не распространяется только на детей младше шести лет, людей с заболеваниями, которые не позволяют использовать маски, а также тех, кто занимается спортом.

31 марта истекает срок режима чрезвычайной ситуации, действующего в связи с пандемией. Газета la Repubblica отмечает, что начиная с марта может быть возвращена 100%-ная заполняемость стадионов.