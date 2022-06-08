В Италии отменили 360 рейсов из-за забастовки сотрудников авиакомпаний

Порядка 360 рейсов были отменены в среду в Италии из-за забастовки сотрудников таких бюджетных авиакомпаний, как Ryanair, EasyJet и Volotea, а также авиадиспетчеров.

Порядка 360 рейсов были отменены в среду в Италии из-за забастовки сотрудников таких бюджетных авиакомпаний, как Ryanair, EasyJet и Volotea, а также авиадиспетчеров.

Как передает Report, об этом сообщило агентство AGI .

Забастовка авиаперевозчиков и диспетчеров продолжалась четыре часа. Профсоюзы, организовавшие акцию, протестуют против условий труда: они указывают на длительные смены "без обеспечения пилотов и бортпроводников едой и водой, несоблюдение минимального уровня заработной платы, предусмотренного национальным контрактом, произвольное сокращение заработной платы, неоплату больничных дней и отказ в предоставлении обязательных дней отпуска в летний сезон", цитирует агентство заявление представителей профессиональных объединений.

Отмечается, что наибольшие трудности пассажиры испытывали в аэропортах Бергамо и Милана. Ряд рейсов был также отменен в римских аэропортах Фьюмичино им. Леонардо да Винчи и Чампино, на Сардинии и в Турине.