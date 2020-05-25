​В Италии открылись спортзалы и бассейны

В Италии открылись спортзалы, фитнес-клубы и бассейны. Их посещение доступно только по предварительной записи. Только в двух областях спортзалы и фитнес-клубы откроются позже: в Ломбардии — 31 мая, в Базиликате — 3 июня.

Как передает Report, об этом сообщает "Интерфакс".

На прошлой неделе в Италии заработали бары и рестораны. Правительство постепенно снимает ограничения по коронавирусу на фоне падения суточного прироста заражений и смертей.

Всего в Италии коронавирусом заразились почти 230 тысяч, выздоровели 140 тысяч, скончались почти 33 тысячи человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.