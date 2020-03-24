​В Италии от коронавируса за сутки умерли более 700 человек

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

"Число выздоровевших возросло на 894 человек, их стало 8 326", - сказал Боррелли. Это более чем двухкратный рост в сравнении с данными понедельника.

На настоящий момент COVID-19 инфицированы свыше 54 тысяч итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,6 тысячи случаев. Этот важнейший показатель снижается третий день подряд.

"За сегодня, к сожалению мы зарегистрируем смертельных исходы 743 человек", - отметил Боррелли. Таким образом, число жертв составило 6 820.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, превысило 69 тысяч. Накануне этот же показатель составлял почти 64 тысячи человек.