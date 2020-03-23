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В Италии от коронавируса за сутки умерли более 600 человек

​В Италии от коронавируса за сутки умерли более 600 человек

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снижается второй день подряд: количество жертв за этот период составило 602, также снижается число случаев заражения за сутки.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.

Накануне число жертв коронавируса в Италии превысило 5,4 тысячи.

"Число выздоровевших возросло на 408 человек, их стало 7 423", - сказал Боррелли на вечернем брифинге. В субботу сообщалось о 952 выздоровевших.

На настоящий момент коронавирусом инфицированы свыше 50 тысяч итальянцев, за сутки этот показатель вырос на 3,8 тысячи случаев. В субботу зараженных стало больше почти на 4 тысячи человек, днем ранее - на 4,8 тысячи.

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