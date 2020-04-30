​В Италии от коронавируса за сутки излечились более 4600 человека

Выздоровевшими от коронавируса за сутки объявлены 4 693 жителей Италии, их число достигло 75 945.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

"Это рекордный прирост c начала чрезвычайной ситуации", - заявил Боррелли.

Также значительно снизилось число зараженных на данный момент – на 3 106 человек до 101 551.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая погибших и выздоровевших, за сутки возросло на 1 872 до 205 463 с начала эпидемии. Число погибших вследствие заражения коронавирусом за сутки выросло на 285 человек, жертвы достигли 27 967. В среду рост жертв составил 323 случая.

Боррелли подчеркнул, что служба гражданской обороны больше не будет проводить брифинги, которые с конца февраля собирались в ежедневном режиме, а с середины апреля проходили дважды в неделю.