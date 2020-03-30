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В Италии от коронавируса скончался армянский врач

​В Италии от коронавируса скончался армянский врач

Врач армянского происхождения Гевонд Мурадян скончался в Италии от коронавирусной инфекции COVID-19․ Как передает Report, о смерти армянского специалиста сообщается на странице информационного ресурса Yerakoyun в Facebook.

Отмечается, что Гевонд Мурадян был родом из сирийского Эль-Камышлы, там он также получил свое образование. Мурадян много путешествовал и обосновался в Италии, где трудился по специальности.

Ранее во Франции от коронавируса скончался политик  армянского происхождения, экс-министр промышленности Патрик Деведжян.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.

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