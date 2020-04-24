​В Италии от COVID-19 погибли около 26 тысяч человек

Число жертв коронавируса COVID-19 в Италии за сутки возросло на 420 до 25 969.

Как передает Report, об этом следует из сводки службы гражданской обороны страны.

Это самый низкий прирост за время эпидемии. 12 апреля сообщалось о 431 погибшем. Выздоровевшими за сутки объявлены 2 922 жителя Италии, этот показатель достиг 60 498.

Общее число случаев заражения за все время эпидемии в стране, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 192 994 с приростом в 3 021.

Зараженными на данный момент являются 106 527 жителей Италии.

Продолжает сокращаться число пациентов палат интенсивной терапии и обычных госпитализированных. Так, больницы покинули 803 зараженных, а из реанимации выписаны 93 больных. Последний показатель стабильно снижается с 4 апреля, сейчас он составляет 2173 пациента, опустившись до "допикового" уровня 17-18 марта.