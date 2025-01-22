В Италии освободили подозреваемого в военных преступлениях ливийского генерала

Ливийский генерал Усама Наджим, обвиняемый в совершении военных преступлений и арестованный в Италии по ордеру Международного уголовного суда (МУС), вышел на свободу.

Ливийский генерал Усама Наджим, обвиняемый в совершении военных преступлений и арестованный в Италии по ордеру Международного уголовного суда (МУС), вышел на свободу.

Как передает Report , об этом сообщила британская газета Guardian.

Наджим, более известный как Альмасри, 20 января был арестован в Турине, куда приехал, чтобы присутствовать на футбольном матче между "Ювентусом" и "Миланом". В Ливии он занимал посты руководителя судебной полиции и начальника тюрьмы Митига.

МУС обвинил генерала в военных преступлениях и преступлениях против человечности.

Однако бюрократическая несогласованность между итальянскими правоохранительными структурами привела к тому, что апелляционный суд Рима вынес постановление о немедленном освобождении Наджима из-под стражи.