​В Италии остановили все спортивные соревнования

Национальный олимпийский комитет Италии на официальном сайте сообщил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. Причиной приостановки турниров стала эпидемия коронавируса в Италии.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте комитета.

Отмечается, что итальянский олимпийский комитет не может повлиять на международные турниры, поэтому домашние матчи итальянских клубов в еврокубках будут проходить по графику, но без зрителей.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года.