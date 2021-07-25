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В Италии около 400 человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров

В Италии около 400 человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров Около 400 человек были эвакуированы из-за сильнейших пожаров, охвативших провинцию Ористано на итальянском острове Сардиния.
Другие страны
25 июля 2021 г. 23:58
В Италии около 400 человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров

Около 400 человек были эвакуированы из-за сильнейших пожаров, охвативших провинцию Ористано на итальянском острове Сардиния.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в воскресенье новостной телеканал SkyTg24.

Пожары возникли в этом регионе в субботу, когда со стороны Африки туда пришли раскаленные воздушные массы. Температура мгновенно поднялась до 40 градусов, начала гореть сухая трава. Огонь быстро перекинулся на кустарники и деревья, и вскоре многие районы в Ористано были охвачены пожарами. В ряде городов и селений пламя подступило вплотную к домам, жители которых спешно покинули свои жилища.

Почти сутки борьбу с огнем ведут подразделения пожарной службы, лесной охраны и службы Гражданской обороны Италии, которым активно помогают волонтеры. Всего в тушении пожаров задействованы около 7,5 тыс человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов.

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Версия на азербайджанском языке İtaliyada güclü yanğınlar, 400 nəfər evakuasiya edilib

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