В Италии около 400 человек эвакуировали из-за сильнейших пожаров

Около 400 человек были эвакуированы из-за сильнейших пожаров, охвативших провинцию Ористано на итальянском острове Сардиния.

Около 400 человек были эвакуированы из-за сильнейших пожаров, охвативших провинцию Ористано на итальянском острове Сардиния.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом сообщил в воскресенье новостной телеканал SkyTg24.

Пожары возникли в этом регионе в субботу, когда со стороны Африки туда пришли раскаленные воздушные массы. Температура мгновенно поднялась до 40 градусов, начала гореть сухая трава. Огонь быстро перекинулся на кустарники и деревья, и вскоре многие районы в Ористано были охвачены пожарами. В ряде городов и селений пламя подступило вплотную к домам, жители которых спешно покинули свои жилища.

Почти сутки борьбу с огнем ведут подразделения пожарной службы, лесной охраны и службы Гражданской обороны Италии, которым активно помогают волонтеры. Всего в тушении пожаров задействованы около 7,5 тыс человек, семь специальных самолетов Canadair и 13 вертолетов.