В Италии одобрили законопроект об ужесточении мер против нелегальной миграции

Совет министров Италии поддержал законопроект об обеспечении безопасности, предусматривающий ужесточение борьбы с миграцией. Как передаёт Report, cоответствующее заявление было опубликовано на сайте правительства.

Новый закон позволяет властям страны штрафовать капитанов судов, отказывающихся выполнять требования госструктур при проведении спасательных операций с участием мигрантов в Средиземном море, на сумму от десяти до пятидесяти тысяч евро.

Одобрение данного документа вызвало критику в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека, выступившего с просьбой не принимать описанные в законопроекте меры ради обеспечения прав мигрантов.