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В Италии одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19

В Италии одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19 Совет министров Италии одобрил новый декрет, предусматривающий ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 для не вакцинированных от коронавируса граждан.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 05:48
В Италии одобрили ужесточение ограничений для непривитых от COVID-19

Совет министров Италии одобрил новый декрет, предусматривающий ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 для не вакцинированных от коронавируса граждан.

Как передает Report, об этом сообщает газета La Stampa.

Изменения коснутся COVID-сертификата green pass. Документ будет выдаваться сроком на 48 часов. Его можно будет получить после сдачи теста на коронавирус. Пропуск будет работать только для доступа на работу и в магазины с необходимыми товарами, а также поездок на межрегиональном транспорте.

Кроме того, в стране введут так называемый super green pass для получивших вакцину или переболевших коронавирусной инфекцией. Его владельцы смогут посещать рестораны в закрытых помещениях, спортивные, развлекательные и культурные учреждения.

Совмин также расширил перечень категорий граждан, для которых вакцинация является обязательной.

Срок введения новых мер не определен окончательно: новый декрет должен вступить в силу в понедельник, 29 ноября.

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