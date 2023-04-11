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В Италии объявили ЧС в связи с миграционной проблемой

В Италии объявили ЧС в связи с миграционной проблемой Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом мигрантов и затруднениями, которые испытывают южные регионы при их приеме.
Другие страны
11 апреля 2023 г. 21:26
В Италии объявили ЧС в связи с миграционной проблемой

Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации в связи с наплывом мигрантов и затруднениями, которые испытывают южные регионы при их приеме.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, соответствующее решение, предполагающее выделение на 6 месяцев €5 млн, было принято на заседании Совмина по предложению министра по гражданской защите и морской политике Нелло Музумечи.

Как уточняется, подобный шаг продиктован необходимостью принятия срочных мер в связи с увеличением миграционных потоков по средиземноморскому маршруту. По официальным данным МВД, с начала года по морю прибыли свыше 30 тыс. мигрантов, это число более чем в 4 раза превышает показатель за первые месяцы 2022 года. Только в период с 7 по 10 апреля около 3 тыс. человек были спасены в ходе операций в Средиземном море у берегов Калабрии и Сицилии. Большая часть мигрантов, выходцев из африканских стран, в данный момент прибывают из Туниса, откуда из-за политической и экономической нестабильности в разы увеличились отбытия к южным берегам Италии, расположенным в нескольких десятках милей.

Нынешнее правительство Италии ставит своей задачей борьбу с незаконной миграцией, главным образом путем пресечения незаконных перевозок. Кроме того, Рим намерен работать со странами отплытия мигрантов, а также ожидает конкретных ответов от ЕС. Вопрос о единой линии миграционной политики уже был отложен, будет обсуждаться, как ожидается, только на июньском саммите.

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Версия на азербайджанском языке İtaliya miqrasiya probleminə görə fövqəladə vəziyyət elan edib

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