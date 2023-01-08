В Италии обсуждают отправку Украине систем ПВО

Италия готовит новый пакет оружия для Украины, он находится на стадии обсуждения, в том числе с Парижем, по вопросу отправки систем ПВО совместного производства.

Италия готовит новый пакет оружия для Украины, он находится на стадии обсуждения, в том числе с Парижем, по вопросу отправки систем ПВО совместного производства.

Как передает Report , об этом сообщил в интервью газете Corriere della Sera министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Шестой пакет военной помощи Киеву еще на стадии обсуждения, и, как говорилось, не будет никакой отправки оружия до соответствующего доклада в парламенте.

Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета, с точки зрения отправки систем ПВО, которые основаны на совместных разработках Рима и Парижа", - сказал министр.

По мнению итальянского министра, никаких "хороших, обнадеживающих новостей" относительно перспектив украинского урегулирования нет. "Нужно работать над миром, но все поступающие сигналы не дают повода для оптимизма", - считает Таяни.