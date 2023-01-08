В Италии обсуждают отправку Украине систем ПВО

Италия готовит новый пакет оружия для Украины, он находится на стадии обсуждения, в том числе с Парижем, по вопросу отправки систем ПВО совместного производства.
Как передает
"Шестой пакет военной помощи Киеву еще на стадии обсуждения, и, как говорилось, не будет никакой отправки оружия до соответствующего доклада в парламенте.
Мы обсуждаем с французами моменты усовершенствования пакета, с точки зрения отправки систем ПВО, которые основаны на совместных разработках Рима и Парижа", - сказал министр.
По мнению итальянского министра, никаких "хороших, обнадеживающих новостей" относительно перспектив украинского урегулирования нет. "Нужно работать над миром, но все поступающие сигналы не дают повода для оптимизма", - считает Таяни.