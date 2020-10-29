В Италии обновлен рекорд по суточному заражению коронавирусом

Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 24 991.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Италии за последние сутки составило 24 991.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это стало новым максимумом в стране с начала пандемии.

При этом, как следует из распространенных в среду данных министерства здравоохранения республики, за последние 24 часа было проведено почти 200 тыс. тестов.

За последние сутки от осложнений умерли 205 человек, всего в стране зафиксировано 37 905 летальных исходов. Общее число инфицированных с начала пандемии в стране достигло 589 766, вылечились 275 404 человека. В настоящий момент лечение от вызываемого коронавирусом заболевания проходят 276 457 человек, из них почти 15 тыс. находятся в больницах. 1 536 пациентов помещены в отделения интенсивной терапии. Почти 260 тыс. человек находятся на самоизоляции до получения отрицательного результата теста.

В семи из 20 областей суточный прирост превышает 1 тыс. При этом в северной Ломбардии новых инфицированных выявлено более 7,5 тыс. Наиболее опасная ситуация с коронавирусом наблюдается в Милане и Неаполе.