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    В Италии объявлен национальный траур по погибшим в Генуе

    Государственная церемония похорон при участии президента и премьера страны пройдёт в Генуе завтра

    Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Огни подсветки одной из главных римских достопримечательностей - Колизея или амфитеатра Флавиев - погаснут завтра вечером в память о жертвах обрушения моста в итальянской Генуе. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в Италии в связи со случившейся катастрофой объявлен национальный траур. 

    Государственная церемония похорон при участии президента и премьера страны пройдёт в Генуе завтра.

    Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших в результате обрушения моста в Генуе составило 38 человек, 15 граждан получили ранения. Без вести пропавшими считаются 10 человек.

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