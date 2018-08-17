В Италии объявлен национальный траур по погибшим в Генуе

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Огни подсветки одной из главных римских достопримечательностей - Колизея или амфитеатра Флавиев - погаснут завтра вечером в память о жертвах обрушения моста в итальянской Генуе.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в Италии в связи со случившейся катастрофой объявлен национальный траур.

Государственная церемония похорон при участии президента и премьера страны пройдёт в Генуе завтра.

Напомним, ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что число погибших в результате обрушения моста в Генуе составило 38 человек, 15 граждан получили ранения. Без вести пропавшими считаются 10 человек.