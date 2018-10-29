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    В Италии объявили "красный" уровень опасности из-за непогоды

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В шести из 20 областей Италии был объявлен наивысший уровень опасности из-за обрушившейся на Апеннины непогоды — грозы, града и сильных дождей.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Итальянской службы гражданской обороны.

    Было принято решение закрыть школы и сады в областях Лигурия и Фриули — Венеция-Джулия и в большей части областей Венето (включая Венецию) и Тоскана.

    Также отмечается, что непогода вынудила приостановить работу учебных заведений Рима.

    Напомним, что число пострадавших в результате проливных дождей и схода селей в Краснодарском крае РФ увеличилось до 138 человек.

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