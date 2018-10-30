В Италии несколько сотен автомобилей Maserati сгорели при пожаре - ВИДЕО

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Несколько сотен автомобилей Maserati уничтожены при пожаре в порту итальянской Савоны, который произошел вследствие наводнения, сообщает управление сети портов Генуи, объединяющее несколько соседних городов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, потоки воды минувшей ночью затопили две автомобильные стоянки, спровоцировав короткое замыкание. Это привело к взрыву аккумуляторных батарей и последовавшему за этим пожару, который был потушен только во вторник утром.

"Уничтожены несколько сотен Maserati, предназначавшихся для экспорта в страны Ближнего востока", — говорится в сообщении.

Помимо люксовых автомобилей при пожаре пострадали грузовики и легковые машины "обычных" марок. Местное издание Savona News оценивает их число в несколько тысяч. Однако в официальном сообщении национальной противопожарной службы содержится информация о 150 уничтоженных автомобилях.