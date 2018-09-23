В Италии неизвестный напал на сербскую художницу Марину Абрамович - ВИДЕО

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Гражданин Чехии напал в воскресенье на сербскую художницу Марину Абрамович на ее выставке во Флоренции. Об этом сообщает канал Sky TG-24, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел, когда художница покидала свою выставку в здании дворца Палаццо Строцци. 51-летний гражданин Чехии в присутствии многочисленных посетителей бросил в Абрамович скомканным портретом, на котором была изображена сама художница. Нападавший, как указывает телеканал, был задержан полицией на месте происшествия, его имя не разглашается.

Sky TG-24 отмечает, что ранее гражданин Чехии был замечен в подобных эпизодах. Абрамович заявила, что не собирается подавать в суд на нападавшего.

Марина Абрамович родилась в 1946 году в Белграде. Сербская художница получила известность благодаря перфомансам "Художник присутствует", "Отношения в пространстве". За свою работу "Энергия покоя" Абрамович получила "Золотого льва" на 47-й Венецианской биеннале в 1997 году.

Одним из известнейших перформансов Абрамович является акция «Ритм 0», проведенная в 1974 году. Ее суть заключалась в том, что в перформансе действовал зритель, а не Абрамович, который мог делать с ней что угодно. Помимо этого, художник разложила на столе 72 различных предмета, которыми посетители также могли свободно воспользоваться. Поначалу публика вела себя миролюбиво, однако позже приходившие люди начали втыкать в художницу шипы роз, рвать на ней одежду.